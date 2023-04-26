İznik Belediyesi hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde 28.belgeselinde İznik, Derbent Mahallesi’nde dokuma ustalığı yapan 61 yaşındaki Hasibe Çiçek’in hayatını ve mesleğini ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede İznik’e bağlı Derbent Mahallesi’nde yarım asır önce son bulan dokumacılığın İznik Belediyesi’nin girişimleriyle yeniden hayata geçmesiyle dokumacılık tekrar başladı.

1962 yılında İznik’e bağlı Derbent Mahallesinde dünyaya gelen Hasibe Çiçek çocukluk yaşlarında annesinin yanında dokumacılığa başlar. Selanik göçmeni olan Derbentliler o yıllarda ne ihtiyaçları varsa dokumadan kendileri dokuyarak yaparlar. Yarım asır önce son bulan dokumacılık bugün Derbent’te tekrar başladı.

Derbent Dokumaları’nın tekrar canlanmasının hayali olduğunu dile getiren Hasibe Çiçek, “Çocukluk ve gençlik yıllarımıza yaptığımız dokumacılığın son bulması bizleri çok üzmüştü. Bu işi canlandırmak hayalimizde hep vardı. Bu hayalimizin hayata geçmesine bize en büyük destek belediyemizden geldi. Bugün kadınlarımız burada dokuduğu ürünlerle ailelerine gelir olarak destek sağlıyor. Derbent Dokuma Atölyemizin kurulmasında emeği geçen Başta Belediye Başkanımız Kağan Mehmet Usta’ya, S.S. İznik Kadın Üreticiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zeliha Peşte’ye, Bursa Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim Ve Tasarım Merkezi Sorumlusu Mehmet Ünal’a ve tanıtımızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.