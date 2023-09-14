Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede sürdürdüğü beton yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler program kapsamında İkizce Yoğunoluk Küçükkeriş Mahallesi’nin 50 yıldır özlemle beklediği beton yol çalışmasını başlattı.ORDU (İGFA) - Ordu’da başlatılan asfalt ve beton yol seferberliği ile yılların sorunları çözüme kavuşuyor. Mahalle ve grup yollarında asfalt seferberliğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, arazi ve iklim şartlarına göre birçok noktada beton yol çalışması başlattı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, güzergâhlar belirli bir program dâhilinde konforlu bir yapıya kavuşturuldu. Vatandaşlara standardı yüksek ulaşımın kapıları açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile başlatılan çalışmalar kapsamında İkizce ilçesine bağlı Yoğunoluk Küçükkeriş Mahallesinin yarım asırdan bu yana beklediği beton yol çalışması başladı. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile başlayan ve toplam 7.5 kilometre olan mahalle yolunda şu ana kadar 700 metrelik bölüm tamamlanarak hizmete sunuldu.

YARIM ASIRLIKHASRET BİTİYOR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile başlayan çalışmalar iklim şartlarına bağlı olarak hız kesmeden devam edecek. Mahalle sakinlerinin yarım asırdır beklediği çalışmanın kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Uzun yıllardır bekledikleri yol hasretinin son bulduğunu ve toz, topraktan kurtulduklarını ifade eden Küçükkerişli vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.

Mahalle sakinleri şöyle konuştu:

“İkizce Yoğunoluk Küçükkeriş Mahallesi olarak toz topraktan kurtulduk. Kışın burada dizlerimize kadar çamur oluyorduk. Yazın da toz oluyordu, evimizin pencereleri tozdan görünmüyordu. Bu yol çok güzel oldu. Büyüklerimiz dahil bizim kuşağında uzun yıllardır beklediği bir çalışmaydı. Allah başkanımızdan razı olsun.”