İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, büyük turizm potansiyeli bulunan Yarımada’yı korumak ve geliştirmek amacıyla projelendirdiği yatırımlarını sürdürüyor. Çeşme, Urla, Seferihisar ve Karaburun ilçeleri, İZSU’nun hayata geçirdiği kapsamlı projelerle yaz aylarına güçlü ve sağlıklı bir altyapıyla giriyor.İZMİR (İGFA) - Yarımada’nın kalkınması için hazırlanan projeler kapsamında 4 ilçede önemli projelere imza atan İZSU, Türkiye’de bir ilçenin altyapısı için planlanmış en yüksek maliyetli yatırımlara Çeşme’de imza attı. İZSU sadece Çeşme’de 1 milyar liranın üzerinde yatırım yaptı. İlçede özellikle yaz aylarında yaşanan yoğun nüfus artışı nedeniyle yetersiz kalan içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmaları sürüyor.Germiyan, Ildır, Reisdere, Şifne, Yalı mahallelerinde 100 kilometrelik içme suyu hattının yenilemesinde sona yaklaşıldı.2. Etap içme suyu hattı projesi kapsamında ise ilçenin 372 kilometrelik içme suyu şebeke inşaatı tamamlandı. Alaçatı, Ardıç, Altınyunus, Boyalık, Celal Bayar, Çakabey, Fahrettinpaşa ve Ilıca mahalleleri sağlıklı ve kesintisiz suya kavuştu.Altınkum, Cumhuriyet, Çiftlik, Dalyan, İsmet İnönü, Musalla, Ovacık, Sakarya, Şehit Mehmet, Üniversite ve 16 Eylül mahallelerinde devam eden ve 350 kilometrelik bir hattın yenilenmesini sağlayan üçüncü etap çalışmaları tamamlandığında ise hangi mevsimde ve hangi yoğunlukta olursa olsun Çeşme’nin tamamında, içme suyu konusunda tüm sıkıntılar aşılacak. Çeşme’nin içme suyu sorunu tamamen ortadan kalkacak.Çeşme’nin kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için projelendirilen çalışmalarda da sona yaklaşıldı. 17,5 kilometre uzunluğundaki atık su iletim hattı projesi bölgede 94 yılından bu yana aktif olan derin deşarjı sorununu da çözüme kavuşturuyor. Boyalık ve Ilıca mahallelerinin atık sularının, iletim hatları yenilenmesi ve TM2 ve Tm6 Terfi Hatlarının modernizasyonu ile birlikte Çeşme Atıksu Arıtma Tesisi’ne verilmesi amaçlanıyor.

Kuraklık tehdidine karşı önemli proje

İZSU Genel Müdürlüğü, kuraklık tehdidine karşı yürüttüğü atık suların geri kazanımı projesinin bir ayağını da Çeşme’de hayata geçirdi. Reisdere - TOKİ Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılan günlük 1500 metreküp atık su, ‘’B sınıfı’’ kalitede geri kazanılmış atık su olarak elde ediliyor. Geri kazanılmış atık sular kentsel yeşil alan sulamasında kullanılıyor.Çeşme ve Karaburun ilçelerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Urla İçmeler ve Bozköy Göleti’nden içme suyu temini sağlayacak iletim hattı inşaatı sürüyor. Proje kapsamında 16 kilometrelik içme suyu hattı imalatı yapılıyor.Çeşme’nin atık su ve yağmursuyu şebeke sisteminin yenilenmesi ve eksiklerin tamamlanması amacıyla hazırlanan kapsamlı bir proje daha devam ediyor. Alaçatı, Ilıca, Mamurbaba yerleşimlerinde yenilenen ve yeni imal edilecek hatlarla birlikte, kanalizasyonu olmayan Reisdere, Şifne, Germiyan Yalısı ve Paşalimanı mahallelerinin atık sularının arıtılması amacıyla Alaçatı Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi artırılıyor. 600 milyon liralık dev bir yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında tesisin mevcut kapasitesi günlük 21 bin 900 metreküpten yaklaşık 43 bin metreküpe çıkarılacak ve yaklaşık 200 bin nüfusa hizmet verecek.Cumhuriyet, Üniversite, 16 Eylül, Sakarya, Musalla, Çiftlik, Dalyan ve Ovacık Mahallerinden toplanacak atık suların arıtılması amacıyla ise günlük 40 bin metreküp kapasiteye sahip ileri biyolojik atık su arıtma tesisi için proje çalışmaları başladı. Tesisin yapım çalışmaları tamamlanıncaya kadar bölge sakinlerinin sıkıntı yaşamaması için bölgeye hizmet verecek geçici bir paket arıtma tesisi yapımına karar verildi. Geçici paket atık su arıtma tesisi, Çeşme Belediyesi tarafından tahsis edilecek alanda kısa süre içerisinde hizmete girecek.Arıtma tesisiyle eş zamanlı olarak Ovacık mahallesinin atık su şebeke ve iletim hattı projelerine de başlayan İZSU Genel Müdürlüğü, 30 kilometre atık su şebeke hattı ve 3,5 kilometre iletim hattı imalatlarını da tamamladı. Karaburun’a büyük yatırımGünlük 11 bin metreküp arıtma kapasiteli Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi’nin hizmete girmesiyle Mordoğan’ın atık su sorunu tarihe karıştı. Ayrıca bölgede imalatları tamamlanan 105 kilometre atık su şebeke hattı, 7 terfi merkezi ve 13 kilometrelik yağmursuyu hattı ile tüm Mordoğan’ın atık suları toplanarak tesise ulaştırılıyor. Çevre duyarlılığı vizyonuyla imal edilen 675 metrelik derin deniz deşarjı ile tesiste arıtılan çıkış suyunun ile denize deşarjı sağlanıyor.İZSU, Mordoğan’da kuyulardan tedarik edilen içme suyu kalitesini daha iyi seviyeye ulaştırmak ve artan su ihtiyacını karşılayabilmek için Karaburun Mordoğan Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni de hizmete aldı. Mordoğan Göleti’nde biriktirilen suyun arıtımını sağlayan tesis, bölgeye yıllık 380 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlıyor.Küçükbahçe, Esendere, Eğlenhoca, ve Saip mahallelerinde yer alan mevcut içme suyu şebekelerinde kayıp-kaçak oranının azaltılmasını ve yeni bölgelere su hatları imalatlarını amaçlayan yeni bir proje kapsamında ise mevcut sorunların giderilmesi ve yerleşim yerlerinin kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşturulması için çalışmalar yürütülüyor.

Seferihisar’da sağlıklı altyapı

İlçenin 30 yıllık içme suyu hatları yeniliyor. Merkez, Akarca, Çamıkebir, Turabi, Düzce ve Sığacık mahallelerini kapsayan çalışma ile bölgede ekonomik ömrünü tamamlamış olan toplam 249 kilometre uzunluğunda içme suyu şebeke ve iletim hattı yeniliyor.Seferihisar Tepecik Mahallesinin mevcut iletim hattının nüfus artışı ile ihtiyaca cevap vermemesi sebebiyle yenilenmesi için çalışmalar da sürüyor. Proje kapsamında 1,3 km atık su iletim hattı yapılıyor.Seferihisar’a hizmet verecek Seferihisar Beyler Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin imalatlarıtamamlandı. Seferihisar Düzce, Turgut Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi‘nin yapım çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Ulamış mahallesinde de yeni bir paket atıksu arıtma tesisi inşa ediliyor.Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan ve hali hazırda Kocaçay Deresine deşarj edilen arıtılmış suların dere ağzında birikmesini engellemek ve sahilin yüzme amaçlı kullanılması nedeni ile deniz içinde kıyıdan itibaren koruma bandı dışına çıkartılmasını amaçlıyor ve bu kapsamda 1,5 km karada, 1 km. deniz içerisinde olmak üzere yaklaşık 2,5 km uzunluğunda bir deniz deşarjı hattı yapımı planlanıyor.

Urla’ya sağlıklı su sağlayacak 4 adet içme suyu sondaj kuyusu ve Özbek Paket Atık Su Arıtma Tesisi imalatları tamamlanarak hizmete alındı.Urla Demircili, Yağcılar ve Yenice mahallesi Kekliktepe mevkiinde yer alan mevcut içme suyu şebekelerinde kayıp-kaçak oranının azaltılmasını ve yeni bölgelere su hatları imalatını amaçlayan proje kapsamında bölgedeki mevcut sorunların giderilmesi için yeni şebeke imalatları yapılıyor.Urla’nın Çeşmealtı bölgesinde sel ve taşkınların önüne geçebilmek amacıyla Denizli ve Güvendik mahalleleri ile Balıklıova, Kalabak ve Atatürk mahallesinde toplam 11 km yağmursuyu hattı, Şirinkent mahallesinde 3,11 km atık su hattı imalatının yapım çalışmaları devam ediyor.Gülbahçe, İçmeler, Torasan mahalleleri ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüs Alanı Yerleşkesinde oluşan atık suların arıtılması amacıyla mevcut arıtma tesisinin kapasitesinin yetersiz kalmasından dolayı kapasitesi yaklaşık 40 bin kişiye hizmet verebilecek şekilde yeni bir tesis yapılıyor. Bu proje için 220 milyon liralık yatırım yapılıyor.Bademler Mahallesi’nin atık sularının arıtılması amacıyla 5 bin kişiye hizmet verecek şekilde yeni bir atık su arıtma tesisi ile 1,2 km mevcut sisteme ilave atık su iletim hattı yapılıyor.