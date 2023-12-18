Körfez Yarımca Kent Meydanı ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Bölgeye meydan kazandırma amacıyla yapılan çevre ve peyzaj düzenleme projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi iş birliğinde yürütülüyor. Mehmet Akif Ersoy Cami ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkını bütünleştirerek şehir meydanına dönüştürecek proje tamamlandığında, 8 bin metrekarelik alanda sosyal donatılar, voleybol sahası, basketbol sahası, taksi durağı, yürüyüş yolları ve çocuk oyun grupları yer alacak.

75. Yıl Cumhuriyet Parkı’nda voleybol-basketbol sahası, oturma grupları, taksi durağı, totem, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, spor aletleri bulunacak. İş dahilinde Cumhuriyet Parkı bölümünde sulama altyapı sistemi döşendi, bitki ve ağaç dikimi yapıldı. Bitkisel toprak, torf ve çim serme işleminin de tamamlandığı çalışmalarda oyun grupları, spor aletleri ve ahşap oturak montajları da bitti.

Yarımca Kent Meydanı’nda sağlık ocağı, kafeterya ve kütüphane de olacak. Sağlık ocağı çevresi de yapısal ve bitkisel peyzaj imalatları ile zenginleştiriliyor. Modüler oturma banklarının montaj yapım işlemleri tamamlandı. Caminin iki minaresinin yapımı da proje kapsamında gerçekleştiriliyor.