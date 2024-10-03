Sinemaseverleri 4 Ekim Cuma günü vizyona girecek yeni filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra Joker: İkili Delilik, Yaren Leylek, Pırıl: Sayıların Gizemi, Leydi Di ve Tezgah filmleri bu hafta öne çıkanlar arasında bulunuyor.

Sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden “Joker” karakterinin yeni filmi Joker: İkili Delilik, izleyicilere hem psikolojik hem de görsel anlamda sarsıcı bir deneyim sunuyor. Joaquin Phoenix'in Oscar ödüllü performansını bir adım ileri taşıdığı filmde ona Harley Quinn rolüyle Lady Gaga eşlik ediyor. Film, Arthur Fleck’in kendini en kötü suçluların kaldığı bir psikiyatri kurumu olan Arkham Asylum'da bulması ve sonra aşkı bulmasını konu ediniyor.

Senaryosunu Arzu Yurtseven’in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun’un üstlendiği Yaren Leylek, her sene ülkemize gelen Yaren Leylek’in Adem Amca ile kurduğu dostluktan ilham alarak hikayesini beyaz perdeye taşınıyor. Başrollerini Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir ve Hande Doğandemir’in üstlendiği film, Adem’in ailesiyle babaannesinin evine gitmesi ve burada dedesinin leyleği Yaren ile tanışmasıyla başından geçenleri konu ediniyor.

Haftanın animasyon filmlerinden Pırıl: Sayıların Gizemi, sayıların yok olmasını engellemek için zorlu bir maceraya atılan Pırıl ve arkadaşlarının hikayesini konu ediniyor. Gökyüzünde eşi benzeri görülmeyen bir bulutun ortaya çıkmasından sonra sayılar sırasıyla yok olur. Çocukluk zamanlarında yaşadığı travmaların intikamını almak isteyen İlhan, Biliş ile birlikte sayıları yok etmektedir. Sayıların silinmesi hayatı etkiler ve gündelik yaşam durma noktasına gelir. Sorunu çözmek için bir araya gelen Pırıl ve arkadaşları, kendilerini zorlu bir maceranın içerisinde bulurlar.

Haftanın komedi filmlerinden Leydi Di, kendisini bir anda dolandırıcılık planının içerisinde bulan dürüst bir adamın hikayesini konu ediniyor. Nevzat Kesik, dürüst ve sadık bir yeminli mali müşavirdir. Nevzat’ın hayatı, manevi oğlu olan muhasebeci Güven tarafından bir dolandırıcılık planının içine düşmesiyle bambaşka bir hal alır. Büyük aşkı Maya ile birlikte Nevzat’ın müşterisini Aziz’i dolandıran Güven, kaçmak için vakit kaybetmeden harekete geçer. Ancak Maya'nın çalıştığı Leydi Di Pavyon'un sakinleri, Aziz'in alacaklıları derken kaçmak o kadar da kolay olmayacaktır. Polis, mafya, haklı, haksız bunca kargaşanın içerisinde Nevzat masumiyetini ispat etmeyi başarabilecek midir?

Senaristliğini ve yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil’in üstlendiği Tezgah, eşini mutfak tezgahında kendisini en yakın arkadaşıyla aldatırken yakalayan ülkenin ünlü isimlerinden birinin hikayesini konu ediyor. Bir yazar, bir aktrist, bir müzisyen ve bir mutfak tezgahı... Yalanlar, birbirlerini ve sevenlerini aldatmalar, oynanan oyunlar eski bir anne halısının üzerine dökülüyor.