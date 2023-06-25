Cargill’in Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde 2021 yılında hayata geçirdiği Yarının Kadın Liderleri Programı, Türkiye genelinde 200’e yakın üniversite öğrencisine ulaştıİSTANBUL (İGFA) - Cargill’in 2021 yılında geleceğin kadın liderlerini yetiştirmek amacıyla Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde hayata geçirdiği ödüllü Yarının Kadın Liderleri Programı, dördüncü yılına kapasitesini ikiye katlayarak adım attı.

Program, kadınların toplumlarına erkeklerle eşit koşullarda katılımı ve insani gelişmeye katkı sağlamada eğitimin öneminden hareketle başlatıldı.

Cargill, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine yönelik Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hem globalde hem de Türkiye’de daha güçlü yarınlar için cinsiyet eşitliğini kalıcı bir değer haline getirmek amacıyla çalışıyor.

Kısa bir süre önce 2023 kayıtları açılan programa şimdiden 63 üniversite öğrencisi dahil oldu. Yeni dönemde Cargill global fonu ile desteklenen ve önümüzdeki üç yıl içinde öğrenci sayısını iki katına çıkaracak olan program böylece 2027 yılına kadar 600’e yakın yarının kadın lideri adayını desteklemiş olacak.

2021 yılından bu yana Türkiye genelinde 16 ilde, 30 farklı üniversiteden 200’e yakın öğrenci burstan yararlandı. TEV Etki Analizi’ne göre; programdan mezun bursiyerlerin yüksek eğitim alma olasılığı 10 kat daha fazla. Çalışma hayatına katılarak yarının kadın lideri olma yolunda ilk adımı atan program mezunlarının oranı ise yüzde 60.

Yarının Kadın Liderleri Programı, öğrencilere burs, staj, mentorluk, üretim tesislerinde yerinde eğitim, kitap desteği, çevrim içi bütünsel sağlık platformu aboneliği gibi çeşitli imkanlar sunarak iş hayatında liderlik için ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyor.

Mentorluk kapsamında Cargill’in üst düzey yöneticileri, direktörler ve farklı pozisyonlardaki müdürler ile bir araya gelen öğrenciler, özgüven kazanıyor, farklı bakış açıları ve uygulamalarla kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, programın Cargill’in Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Tarakçıoğlu, “Dünyada ve Türkiye’de daha güçlü bir gelecek için toplumsal cinsiyet eşitliğini kalıcı bir değer haline getirmek üzere çalışıyoruz. Bu vizyonla, hem Cargill’de hem de toplumsal ölçekte somut adımlar atıyoruz ve cinsiyet eşitliği ve insani gelişme söz konusu olduğunda eğitimin oynadığı önemli rolün bilincindeyiz. Yarının Kadın Liderleri Programı bu çabamızın en güzel örneklerinden biri. Öncelikli hedefimiz, bursiyerlerimizi kendi sektörlerine en iyi şekilde liderlik etmelerini sağlayacak yetkinliklerle donatmak, potansiyellerini ve tutkularını ortaya çıkarmaya yardımcı olmak” dedi.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da Yarının Kadın Liderleri Programının birçok kuruma örnek teşkil ettiğini belirtti