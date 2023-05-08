Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen "Tırmanma Yarışı" heyecanı yaşandı. Biga Abdiağa’dan başlayıp Elmalı girişinde son bulan etapta farklı kategorilerde 35 araba yarıştı.

Cumartesi günü saat sabah saatlerinde teknik kontrol ile Belediye Meydanı’nda başlayan organizasyon, 14.00’da antreman turları ile devam etti. Pazar günü 12.00’da başlayan yarışlar, akşam üzeri düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Binlerce Bigalı, çevre iller ve ilçelerden gelen misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan yarış, bölgedeki araba sporu tutkunlarının bir araya gelmesine de vesile oldu. Biga Beledeyi Başkanı Bülent Erdoğan, yarışmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Biga Belediyesi olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Yarışmacıların ve ziyaretçilerin memnuniyeti bizim için önemli. Bu yarışların gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.