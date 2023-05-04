Kentsel dönüşümde “Yarısı Bizden” kampanyasına başvuruların başlaması üzerine riskli yapılarını dönüştürmek isteyen vatandaşlara yardımcı olmak maksadıyla yola çıkan kampanya tırı vatandaşlara bilgi vermek amacıyla Üsküdar’da hizmet veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği kentsel dönüşümde “Yarısı bizden” kampanyasının başlaması üzerine vatandaşlar başvuruda bulunarak kampanyadan yararlanma fırsatı buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri kampanya dahilinde hazırlanan tır ile meydanlara giderek vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

“E-Devlet üzerinden başvurular alınıyor”

Görevli Ahmet Güngördü, “Yarısı bizden kampanyasında maliyetin yarısını devlet yarısını da vatandaş karşılıyor şeklinde bir projemiz var bu projeye E-Devlet üzerinden başvurular alınıyor. Ekseriyet sağlandığı sürece saha ekiplerimiz giderek tespit yapıyorlar. Biz de şu an Üsküdar’dayız ancak diğer tüm meydanlarda tırımız ile tanıtım yapmaya çalışacağız.” dedi.