Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheli yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; şüpheli K.A.'nın (38) Hayriye Mahallesinde bulunan arazisinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı ve kurutarak sattığı bilgisine ulaşıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı birimlerince adli makamlarla kurulan koordine sonrası K.A. (38) isimli şüphelinin Yenişehir ilçe merkezinde bulunan ikameti, işyeri ve arazisinde yapılan arama neticesinde; boyları 1-2.5 metre arasında değişkenlik gösteren kurumaya bırakılmış 24 kök Kenevir Bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 71 adet 12 cal. av tüfeği fişeği, 7 adet çeşitli dönemlere ait sikke ele geçirildi.

Şüphelinin işyerinde yapılan kontrolde 5 Afgan uyruklu şahsın çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilerek, işyeri sahibi ve çalışanlarına idari para cezası uygulandı.

Şüpheli K.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.