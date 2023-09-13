Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla gerçekleştirilen 'Yaşayan Sokak Projesi' kapsamında pilot sokak olan Güllük Mahallesi Donat Sokak’ta hayata geçiriliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla hayata geçirilecek olan Yaşayan Sokak Projesi’nde ilk adımlar atıldı.

Şehrin sokaklarını yaya ve çocuk dostu birer kamusal mekâna dönüştürme amacıyla gerçekleştirilen projede, “Sokak Dönüştürme Prova Proje Destek Programı” kapsamında Güllük Mahallesi Donat Sokak’ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal Gelişim Merkezini de içine alan projenin başlamasıyla birlikte, şerit genişlikleri azaltılması, boyama, bitkilendirme ve kent mobilyası yerleştirme gibi çalışmalar proje ekibi tarafından uygulanacak.

Geleceğe yönelik şehrin muhtelif sokaklarında uygulanması planlanan projeyi diğerlerinden farklı kılan en önemli unsur ise belirli süre deneme aşamasından sonra mahalle sakinlerinden alınan görüşler doğrultusunda nihai proje uygulanacak.

Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, projenin belli periyotlarda toplanan veriler ışığında gerçekleştirileceği ifade edilerek, “Büyükşehir Belediyemiz ve Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla gerçekleştirilen Yaşayan Sokak Projesi kapsamında çalışmalarımız başlamıştır. Projemiz belli periyotlarda toplanan veriler ışığında gerçekleştirilecektir. Sokaklarımızın vatandaşlarımız açısından daha güvenli, sağlıklı, yaşanabilir, sosyal yaşamı destekleyen birer yaşam alanı olması için hayata geçirilen proje, Sosyal Gelişim Merkezini de içine alan Güllük Mahallesi Donat Sokak’ta başladı. Belirli bir süre deneme aşamasından sonra mahalle sakinlerinden alınan görüşler doğrultusunda nihai olarak uygulanacak olan projede, şerit genişlikleri azaltılması, boyama, bitkilendirme ve kent mobilyası yerleştirme gibi çalışmalar proje ekibi tarafından uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.