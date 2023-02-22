Eski bakanlardan Yaşar Okuyan'ın 2019'da üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildiği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.

Siyasete MHP'de başlayan ve ANAP'ın kurucuları arasında yer alan Okuyan 2019 yılının şubat ayında CHP'ye katılmıştı.

Yaşar Okuyan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için ''İzmir'de en az 5-6 milletvekilini çıkaracaklarını söylüyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım'' demiş ve sözlerine şunları eklemişti:

''Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim? Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Konuşturtmasın beni. İhanettir."

Yaşar Okuyan 28 Mayıs 1999 - 8 Ağustos 2002 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlenmişti.