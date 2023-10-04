Tekirdağ’da çevreyolunda yolcu minibüsünden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki yaşlı adam bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Saray ilçesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Saray-Büyükyoncalı Mahallesi arası çevreyolu üzeri beton santrali karşısında bindiği yolcu minibüsünden inerek yolun karşısına geçmek isteyen Sadettin Yeşil’e (82), Saray’dan Çerkezköy istikametine seyreden Y.Ö. idaresindeki 59 AEE 756 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerinden geçen sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü kazanın ardından gözyaşlarına boğulurken, Y.Ö.’yü otomobilde bulunan arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından yürütülen inceleme sürüyor.