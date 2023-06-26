Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Osmaneli Belediyesi tarafından yapılan “Yaşlı Bakımevi ve Engelli Bakımevleri” projeleri için Başkan Şahin ve Müdür Türkoğlu bir araya gelerek yapılacak yatırımda yer alması gereken hizmet alanları ve Türkiye’deki örnekler ve standartlar hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Yakında hayata geçirilecek proje Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile yapılacak. İl Müdürü Türkoğlu, Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü ve Bebek Kütüphanesini de ziyaret ederek gelinen aşamadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Münür, Türkoğlu’na ziyaretleri ve ilçeye verdiği destekleri için teşekkür etti.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada “Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız İçin hayata koyduğumuz örnek projelerimizi, yaşlılar ve engelliler içinde sürdürüyoruz. Bunu emekli olmuş, ancak ilçemize kendi alanlarında destek olabilecek emekliler için uygulamaya koyacağımız projelerle sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.