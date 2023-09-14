Sakarya Büyükşehir YADEM’in aktiviteleriyle sosyal yaşamın her zaman içinde olan yaşlılar bu kez bir günlük keyifli bir tatil imkânı buldu. 200 vatandaş, 4 günlük periyotta Kocaali Kadınlar Plajı’nda denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin en fazla memnuniyet oluşturan projelerinden biri olan Yaşlı Destek Merkezi, (YADEM) Sakarya’da yüzlerce kişiye “aile” oldu. Sportif, sosyal, kültürel aktivitelerle sosyal yaşamın içinde yer alan yaşlılar, YADEM sayesinde psikolojilerini hep pozitif tutuyor.

Farklı gezi ve etkinliklerle devam eden 2023 yılı programına şimdi bir de tatil turu eklendi.YADEM üyesi yaklaşık 200 kadın, tüm ücretleri Büyükşehir tarafından karşılanan bir günlük deniz tatili imkânı buldu.

Aziz Duran Parkı içindeki merkez binasından 4 farklı günde hareket eden 50 kişilik gruplar, Kocaali Kadın Plajı’nda keyifli bir gün geçirdi. Geneli 65 yaş üstü olan vatandaşlar sohbet eşliğinde denizin ve kumun tadını çıkardı.

KEYİFLİ GEÇEN 4 GÜN

Sosyal tesislerde 4 gün, YADEM tarafından organize edilen etkinlikle dolu-dolu geçti. Vatandaşların yemek ihtiyaçlarını ise bir günlük tatil süresi boyunca Büyükşehir BELPAŞ karşıladı. Programdan çok büyük memnuniyet duyan yaşlılar, etkinlik sonunda YADEM, Büyükşehir ve etkinliğe vesile olan Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkür etti.

Karadeniz’i ilk kez deneyimlediğini belirten Nediha Püsküllü, hayatında hiç denize girmediğini belirterek, “Karadeniz’e ilk kez geldim. Ben ömrümde çok denize giden biri değildim ve Büyüşehir sayesinde geldim. Her şey için teşekkür ederim” dedi.