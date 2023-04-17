Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi’nde açılanKur’an-ı Kerim kursunayaşlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaşlılar Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğreniyor, tecvitle okuyup bilgilerini pekiştiriyor.SAKARYA (İGFA) - 65 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sağlamak adına etkinlikler düzenleyen YADEM, uzun süredir hizmette olan, yaşlılar tarafından memnuniyetle karşılanan Kur’an-ı Kerim kurslarına devam ediyor.

Açılan Kur'an kursuna, 65-90 yaşlarındaki yaklaşık 20 kursiyer katılıyor.Yaşlı Destek Merkezi hizmet binasında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde yaşlı vatandaşlar ramazan ayının manevi havasını Kur’an-ı Kerim’i okuyarak dolu dolu yaşıyorlar.