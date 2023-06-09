Sony Alpha Avrupa Pazarlama Direktörü Yasuo Baba, Türkiye’nin kendileri için çok önemli ve büyük bir pazar olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de yeni yatırımlar yapmaya mutluluk ile devam ediyoruz” dedi.

Uzun yıllardır Türkiye’deki fotoğraf sanatçılarına verdiği destek ile adından söz ettiren Sony Alpha, yatırımlarına devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası için İstanbul’da bulunan Sony Alpha Avrupa Pazarlama Direktörü Yasuo Baba, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Türkiye’de fotoğraf makinası yatırımlarına devam edeceklerini dile getiren Baba, “Sony markası için Türkiye pazarı gerçekten çok önemli bir Pazar. Biz bu pazarda mutlaka daha fazla büyümek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyüme için gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Fotoğraf makinası ve ekipmanları alanında destek vereceğiz”

İstanbul’da ikinci kez düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası öncesi ve maç esnasında Sony Alpha olarak desteklerinin devam edeceğini söyleyen Yasuo Baba, “İstanbul’da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali için büyük bir standımız olacak. Burada yerli ve yabancı foto muhabirleri için ekipman sağlıyor olacağız. Fotoğraf makinası ve ekipmanları alanında destek vereceğiz. Aynı zamanda Hawk Eye ekibimiz var. Bu ekip, maç esnasında gol mü, değil mi bunu bilimsel olarak doğruluğunu kanıtlamaya çalışan ekibimiz. Onlar da burada hizmet veriyor olacak” diye konuştu.

“Yeni projelerimiz ile pazarda olmaya devam edeceğiz”

Bir çok alanda fotoğraf sanatçılarının işini kolaylaştırmak üzere sürekli çalıştıklarını dile getiren Yasuo Baba, “Örneğin göz odaklama teknolojimiz çok iyi. Çekilen fotoğraflarda istenilen netliği sağladığı için oldukça yararlı bir teknoloji. Mesela doğa fotoğrafçıları için oldukça yararlı bir teknoloji. Bu ve bunun gibi üzerinde çalışmalarımız devam eden projelerimiz var. Bu tür teknolojik gelişmelerin fotoğraf alanında çalışan insanlar için kolaylık sağlayacağından eminiz. Bu tarz çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

“Türkiye bizim için çok önemli ve büyük bir pazar”

Türkiye’de olmaktan çok mutlu olduğunu vurgulayan Sony Alpha Avrupa Pazarlama Direktörü Yasuo Baba, “Türkiye pazarı bizim için çok önemli. Burada yatırım yapmaya mutluluk ile devam ediyoruz. Yeni lansmanlar yapmaya devam edeceğiz. Türkiye bizim için çok önemli ve büyük bir pazar. Ben tabii ki bu soruyu fotoğraf alanı için yanıtlıyorum. Türkiye’yi, Türk insanını çok seviyorum. Türk yemeklerini çok seviyorum. Burada olmak benim için onur verici. Buradaki misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.