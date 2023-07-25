Bilecik’te “Yazımda Kardeşlik Var” projesi çerçevesinde kız öğrencilere yönelik düzenlenen yatılı yaz Kur’an kursu kampı sona erdi.

Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunda 50 öğrencinin katılımıyla düzenlenen ve 14 gün süren yatılı yaz Kur’an kursu kampı tamamlandı. Programa katılarak kampın tüm süreçlerinde görev alan müftülük görevlilerini, öğrencileri ve velileri tebrik eden İl Müftüsü Ali Erhun, “Bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz Yatılı Yaz Kuran Kursu Kampımızın çocuklarımıza her alanda katkı sağladığını ve bir ömür boyu hayatlarında kullanacakları faydalı bilgileri öğrenmelerine vesile olduğunu gördük. İnşallah seneye erkek çocuklara yönelik de bir kamp planlayacağız. Öncelikle siz anne babalara teşekkür ediyorum, çocuklarınızı 14 günlük yoğunlaştırılmış eğitim verdiğimiz kursumuza gönderdiğiniz için" dedi.

Programda öğrenciler, kampta öğrendikleri bilgilerle beraber Kur’an-ı Kerim ve hadisi şerifleri okuyarak çeşitli gösteriler yaptılar. Program, kampa katılan öğrencilere hediyeler verilmesi ile sona erdi.