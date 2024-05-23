Bugün altın piyasalarında dalgalanma devam ediyor. Gram altın alış fiyatı 2439.86 TL, satış fiyatı ise 2481.04 TL olarak kaydedildi. Gram altın fiyatı, %0.71 oranında bir düşüşle 17.82 TL değer kaybetti.

Uluslararası piyasada ons altının fiyatı da benzer bir düşüş yaşadı. Alış fiyatı 2360.40 dolar, satış fiyatı ise 2360.70 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın %0.74 oranında değer kaybederek 17.60 dolar düşüş gösterdi.

22 ayar altının alış fiyatı 2228.97 TL, satış fiyatı ise 2352.79 TL olarak belirlendi. 22 ayar altın %0.73 oranında düşüşle 17.29 TL değer kaybetti.

14 ayar altının alış fiyatı 1312.90 TL, satış fiyatı ise 1729.54 TL oldu. Çeyrek altın ise 3959 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek eski altın ise 3923 TL olarak kaydedildi.

Yarım altın 7894 TL, tam altın ise 15764 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın %0.73 oranında düşüşle 59 TL değer kaybederken, tam altın %0.74 oranında bir düşüşle 119 TL değer kaybetti.