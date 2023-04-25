Ordu’nun Perşembe ilçesinde otomobil jantına sıkışan yavru köpeği Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.ORDU (İGFA) - Vatandaşların can ve mal güvenliği adına hem Ordu genelinde hem de tüm Türkiye'de ihtiyaç durumunda göreve koşan ve başarılı çalışmalara imza atan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sessiz dostlarımız için de seferber oluyor.

Bu doğrultuda Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi’nde yaşayan Gülderen Özsoy’a ait yavru köpek bahçede bulunan otomobil jantına kafasını sıkıştırdı. Köpeğinin sesini duyan ve kendi imkânlarıyla kurtarmaya çalışan Gülderen Özsoy, uğraşları sonuçsuz kalınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışma ile yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan yavru köpek sahibine teslim edildi. Köpeğin sahibi Gülderen Özsoy’da yardımları için Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.