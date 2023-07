Son günlerde yaptığı flaş açıklamalarıyla gündeme oturan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’na en sert tepki İnegöl’den geldi. Gelecek Partisi İnegöl İlçe Başkanı Sedat Yavuz, Sen büyük hayal kırıklığımsın , büyük hatasın.Seni dostluğumdan ve telefonumdan siliyorum” dedi.

İYİ Parti’den istifa etmesinin ardından Gelecek Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı koltuğuna getirilen Sedat Yavuz , aynı partide olduğu yıllarda büyük dostluk kurduğunu söylediği İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu’nu adeta topa tuttu.

“Madem işin iç yüzü dediğin gibi istifa edecek lider olacaktın üstad” diyerek açıklamalarına başlayan Başkan Sedat Yavuz, “Biz, bizim siyasetçilerimizden vatan ve millet gibi kavramlarımız için fedakarlık, mümkünse de feda olmalarını bekliyoruz. Yavuz başkan , İYİ partinin içine girdiğinde hepimiz destekledik, sevindik, geleceğin için umutlandık. Allahtan çok da güzel başladın, parti sözcüsü oldu, grup başkanvekili oldun. Sonra one man show başladı, tuhaf çıkışlar yapmaya, garip açıklamalar yapmaya başladın” dedi.

KOLAY MI KURTULDUK SALTANATTAN?

Eleştirilerin dozunu arttıran Yavuz, “İYİ parti içindeki en iyi adam benim, en temiz adam benim, en şahane benim demeye başladın.Oysa ekip işi böyle olmaz, hiç bir büyük iş de ekip olmadan olmaz.Şimdi o tuhaf açıklamalarına devam ediyorsun, söylemlerin hepsi hamasi, hepsi akılcılıktan uzak.Diyorsun ki, terör örgütünün desteğini alarak kazanacağıma kaybetmeyi yeğlerim.

Af buyur..?Kaybettiğinin ne olduğunu biliyor musun? Mesele vekil olup olmamak , mesele mevki makam değil ki.Seçim ve mücadele saltanat ve Cumhuriyet içindir. Kaybettiğin anda Erdoğan'ın yedi soyuna el etek öperek uyanırsın. Kolay mı kurtuldu Türk milleti saltanattan? Yeniden ortadoğu bataklığına mı dönsün ülke.Sen dava adamıysan , ülken ve milletin için yaralı olduğun hedefe kilitleneceksin” dedi.

İLGİNÇ HDP ÇIKIŞI

Yavuzağıalioğlu’nun HDP konusunda ki çıkışlarına da değinen Yavuz, “Sen HDP'ye destek verirsen davandan çıktın, HDP sana destek verirse değil. Sen terör örgütünü alkışlarsan davadan çıkarsın, Terör örgütü seni alkışlarsa değil.” Diye konuştu

BELKİDE FAHİŞE KADIN SANA OY VERDİ

Yavuz Ağıralioğulu’na toplumun her kesiminden oy verildiğini ifade eden Yavuz, “ Sen vekil olmak için yüz binden fazla oy aldın.Bunların içinde fahişesi de vardı öğrencisi de, her meslekten, her meşrepten insan vardı, bu seni onlardan biri mi yaptı?Belki bir fahişe kadın sana oy verdi, senin davana inandığı için oy verdi, bu seni kötü yapmaz ama onu iyi yola adım atmış yapar.

Geride kalan arkadaşlarını PKK ile yaftaladın, Millet ittifakını kirlettin ama emin ol ki sen aziz falan olmadın. Sen benim ve arkadaşlarımızın vatan için verdikleri 5 yıllık emeğini saray kapısına bağışlayan biri oldun.Destici ile eş oldun. Sen büyük hayal kırıklığımsın , büyük hatasın.

Seni dostluğumdan ve telefonumdan Siliyoruz” diye konuştu..