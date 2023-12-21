Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde sahne alan usta sanatçı Yavuz Bingöl, söylediği birbirinden güzel türkülerle hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.

Usta sanatçı Yavuz Bingöl, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki konserine ’Konma bülbül konma’ türküsüyle başladı. Hüznü ve coşkuyu aynı anda yaşatan Bingöl’e hayranları da eşlik etti. Türküleriyle seyircilere keyifli bir akşam yaşatan Bingöl, ’Sarı Gelin’, Yar Demedin, Tanrıdan Diledim, Kara Tren ve Sensiz Yapamam’ gibi unutulmaz türkülerle seyircileri hem duygulandırdı, hem eğlendirdi.

Düzenlenen konsere Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da katıldı. Yavuz Bingöl’ün ‘söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyen biri oluğunu belirten Başkanvekili Yıldız, “Bugüne kadar sanatçı kişiliğiyle gençlere ön ayak olan biridir. Bu akşam da güzel bir akşam oldu. İnşallah önümüzdeki konserlerde görüşmek dileğiyle” dedi.

Başkanvekili Fethi Yıldız günün anısına Yavuz Bingöl’e çiçek takdim etti.