Tekirdağ Çorlu’da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken aracın çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı Çorlu Adliyesi karşısında meydana geldi. Çorlu Devlet Hastanesi istikametine seyreden Şener İ. idaresindeki 59 AET 761 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçen Yıldız Y. isimli kadına çarptı. Kazayı gören adliyedeki görevli çevik kuvvet ekipleri, ambulans ve trafik ekibi isteyerek, ekipler gelene kadar trafik güvenliğini sağladı.
Yaralanan vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kendisinin yeşil ışıkta geçtiğini ifade eden sürücü Şener İ., yayanın ise karşıdan karşıya geçerken elindeki telefona baktığını öne sürdü.