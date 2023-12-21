Dünya Sağlık Örgütünün küresel çapta hızla yayıldığını gözlemlediği ve uyarılarda bulunduğu Covid-19’un alt varyantı olan JN.1 ile ilgili olarak Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, “Yayılım hızı çok yüksek olan bu yeni varyantta yeni mutasyonlar oluşabilir. Böylelikle daha ağır hastalık ve aşılardan korunan bir virüsle karşılaşabiliriz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüsün bir alt varyantı JN.1’i, hızla yayılması nedeniyle “dikkate alınması gereken varyant” kategorisine aldı. Covid varyantı Omicron’un alt varyantı JN.1, dünyada nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Hindistan, Çin ve ABD’de de görüldü. Uzmanlar, kamu sağlığı için riskin şu anda düşük olduğunu ve mevcut aşıların koruma sağlamaya devam ettiğini söylese de yine de bireysel önlem alınması konusunda hem fikir. Konuyla ilgili olarak BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesinden ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun ise açıklamalarda bulundu. Yayılım hızından dolayı dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Uzm. Dr. Cengiz Uzun, “Yayılım hızı çok yüksek olan bu yeni varyantta yeni mutasyonlar olabilir” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, en büyük sıkıntının yayılım hızı olduğunu söyleyerek, “DSÖ zaten enfeksiyon riski taşıyan virüsleri her zaman takip ediyordu. Fakat Covid-19 sonrası özellikle bu virüs daha yakından takip ediliyor. Bildiğimiz üzere Covid-19’un birçok varyantı var. Bu varyantları pandemi zamanında da yaşamıştık şimdi de devam eden birkaç varyant var. Çünkü hala daha Covid-19 vakaları görüyoruz. Kış ayları başladığından beri grip, rinovirüs, adenovirüs gibi solunum yolu virüsleri ile birlikte Covid-19 virüsü de etkenler arasında. DSÖ de Covid-19’un JN.1 varyantını alt varyant olarak değerlendirdi. Bu virüste yayılım hızı çok fazla. En büyük sıkıntısı o. Aşılar virüse kalkan oluşturuyor bu konuda sıkıntı yok, öyle ağır bir hastalık tarif edilmiş değil ama hızlı yayılma özelliği daha sonra bunların üzerine yeni bir mutasyon getirebilir. Böylelikle daha ağır hastalık, aşılardan korunan bir virüsle karşılaşabiliriz” dedi.

“Özellikle hasta isek, maske ve el yıkama çok çok önemli”

Şuan için düşük riskte olunan varyant için yine de bireysel önlemlerin alınmasını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, “Şuan için halk sağlığı açısından düşük riskte. Tedavi olarak farklı bir tedavimiz yok. Zaten şuan aşılarımız koruyor. Ama tabi ki hem diğer virüsler hem de yeni varyantlardan dolayı her an karşılaşabileceğimiz yeni bir riske karşı yine de biz önlemlerimizi almamız lazım. Özellikle rahatsız isek, hasta isek, maske ve el yıkama çok çok önemli. Ki Covid-19 döneminde bu maske kullanımından ve el yıkamadan dolayı gribi çok görmedik zaten. Şimdi yavaş yavaş grip ve diğer solunum yolları infeksiyon etkenleri tekrar artmaya başladı” dedi.

“Bu yeni varyant ile ilgili ciddi bir nefes darlığı ve solunum yetmezliği bildirilmedi”

Son olarak da yeni varyantın farklı bir belirtisinin olmadığını da söyleyen Uzun, “Dünya Sağlık Örgütü bunu takip edecektir. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığı da takip edecektir. Daha ciddi bir sorunla karşılaşırsak zaten yine bilgilendiriliriz. Daha önceki varyantlarla neredeyse aynı belirtiler farklı değil. Yine solunum yolu bulguları, belki hafif ateş, burun tıkanıklığı ve akıntısı, boğaz ağrısı gibi. Ama eski gördüğümüz ciddi bir nefes darlığı çok ciddi bir solunum yetmezliği ile şuan çok karşılaşmıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.