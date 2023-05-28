Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının saat 18.15 itibariyle kaldırıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, saat 18.15 itibariyle yayın yasağının kalktığını açıkladı.
Anadolu Ajansı'nın verilerine göre açılan sandık oranı yüzde 35,18'deyken Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 58; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranıysa yüzde 42.
ANKA'ya göre sandıların yüzde 36,6'sı açıldı, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 50,86; Erdoğan'ın oy oranıysa yüzde 42.
An itibariyle sandıkların yüzde 42,78'i açılırken, katılımın yüzde oranı yüzde 84,58 olduğu kaydedildi.
An itibariyle Erdoğan yüzde 57,09, Kılıçdaroğlu yüzde 42,91.