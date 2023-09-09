Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ın Yaylaalan-Sevinç mahallelerindeki 17 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmasına başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, alt yapı çalışmalarını tamamladığı Manavgat’ın Yaylaalan-Sevinç mahallelerindeki 17 kilometrelik grup yolunda asfalt dökümü yapıyor. Aynı zamanda İbradı ilçesine bağlanan Yaylaalan-Sevinç mahallelerindeki grup yolunun asfaltlanması mahalle sakinlerini sevince boğdu.

Önce Islah Sonra Asfalt

Yolda süren çalışmaları yerinde inceleyen Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, zamanla deforme olan Yaylaalan-Sevinç mahalleleri grup yolunda önce ıslah çalışmalarını yaptıklarını ardından sathi asfalt çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Naras Köprüsü Tamamlandı

Oymapınar güzergahında bulunan çok sayıda mahallenin yanı sıra, İbradı ilçesinin geçiş güzergahında bulunan ve son yıllarda yetersiz kalan Naras Köprüsü’nün de inşaatı tamamlandı. İnşaatın tamamlanması ile birlikte köprü üstü ve bağlantı yollarında asfalt çalışmaları başladı. Köprüyü yerinde inceleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Sorumlusu İsa Akdemir köprünün en kısa sürüde açılacağını belirtti.

Muhtardan Teşekkür

Manavgat Dikmen Mahalle Muhtarı İsa Şahin köprünün 60’lı yıllarda yapılan bir köprü olduğunu ve artık yetersiz kaldığını belirterek, “Burası turizm bölgesi olduğu için köprü artık yetmiyordu. Biz de talebimizi Muhittin Başkanımıza ilettik. Sağ olsun o da köprümüzü yaptı. Şu anda dolgusu yapılıyor. Mahallem ve şahsım adına Muhittin Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.