Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesinde Yaylaalan ve Sevinç mahallelerin kullandığı grup yolunda asfaltlama öncesi hazırlık çalışması yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı altyapı ekipleri, büyük Manavgat yangınında yanan ağaçların taşınmasından dolayı bozulan yolların yapımına devam ediyor. Ekipler Manavgat ile İbradı arasında ulaşımı sağlayan 20 km’lik Yaylaalan- Sevinç grup yolunda da çalışmalarını sürdürüyor. Alt yapı çalışmasının tamamlanmasından sonra ekipler yolda asfalt döküm çalışması yapılacak.