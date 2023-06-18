Kocaeli’nin Darıca ilçesinde eğlenceyi mahallelerde çocukların ayağına götürmek için “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği düzenleniyor. Her mahallede sahnelenen çocuk tiyatrosu ve çeşitli gösteriler ile Darıcalılar eğlenceli bir yaz geçirirken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da minikleri yalnız bırakmadı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinlikleri bu yıl yeniden düzenliyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla her mahallede sokak tiyatroları sahneleniyor. Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim veren uzman eğitmenlerin sahnelediği çocuk tiyatroları ve çeşitli gösteriler ile Darıcalıların çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir yaz geçirmeleri hedefleniyor.

Başkan Bıyık çocukları yalnız bırakmıyor

Eğlencenin herkesin hakkı olduğunu ve “Mahallemde Şenlik Var” adı altında her mahalleyi ziyaret edeceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “’Mahallemde Şenlik Var’ adı altında çocuklarımıza yönelik eğlenceli bir program hazırladık. Vatandaşlarımızın yaz tatillerini aileleri ve çocuklarıyla daha güzel geçirmelerine katkı sunmak için İskoliye Sanat Akademisi bünyesinde eğitim veren uzman kadromuzla mahallelere konuk olacağız ve çocuklarımızla buluşacağız. Amacımız ailelerimiz ve çocuklarımıza eğlenceli anlar yaşatmak. Geleceğimizin teminatı kıymetli yavrularımızın yüzünde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.