Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi işbirliğiyle hazırlanan kurslar çerçevesinde onlarca öğrenci, matematik dersi ve robotik kodlama kurslarına katılıyor.

Eğitim ve çocuklara yönelik birçok faydalı uygulamanın gerçekleştirildiği Bilecik Belediyesi’nde yeni bir kurs dönemi daha başladı. Bilecik Kent Konseyi binasında verilen eğitimlerde uzman eğitmenler, öğrencilere birçok konuda teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor. Öğrencilerin yaz tatilini renkli ve farklı faaliyetlerle değerlendirmelerine imkan sunulan kurslar sonunda öğrencilere katılım sertifikaları verilecek.