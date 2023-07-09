İZMİR (İGFA) - Aliağalılara sanatla dopdolu bir yaz yaşatacak olan Aliağa Sanat Günleri’nde hafta, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda ‘Titanic’ film gösterimiyle başladı.

Dünya sinemasının başyapıtlarından olan film, sinemaseverlere açık havada sinema keyfi yaşattı. Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelenen dünya çocuk klasiklerinin en önemli eserlerinden ‘Portakal Şekeri’ miniklere keyifli anlar yaşatırken, Yeni Şakran Mahallesi sahil meydanında gösterime sunulan ‘Avatar 2’ isimli film ise bilimkurgu aksiyon tutkunlarını bir araya getirdi.

Aliağa Sanat Günleri’nde yetişkinler için hazırlanan tiyatro şöleni ‘Süt Kardeşler’ oyunuyla başladı.

Türk Tiyatrosu’nun önemli oyuncularından Süheyl ve Behzat Uygur’un rol aldığı komedi oyunu, Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nu tıklım tıklım dolduran tiyatroseverleri kahkahaya boğdu.

Konserine ‘Hadi İnşallah’ parçasıyla başlayan Karaibrahimgil, sahnede; Pırlanta, Bu Mudur, Kek, Resmen Aşığım, Organize İşler Bunlar, Seviyorum Sevmiyorum gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Farklı müzik tarzının yanı sıra dans figürleriyle de dikkat çeken ünlü sanatçı, hareketli parçalarıyla Aliağalılara müzik ziyafeti sundu.

Nil Karaibrahimgil’in ardından sahneye son dönemin en popüler rap şarkıcıları Çakal ve Reckol çıktı.

Çakal ve Reckol hayranları saatler öncesinden konser alanını doldurdu. Genç rapçiler, kendilerini dinlemeye gelen binlerce hayranı ile sevilen şarkılarını hep birlikte söyledi. Ünlü rapçiler, muhteşem enerjileriyle bir an bile yerlerinde durmadı. İkili, hareketli performanslarıyla Aliağalı müzikseverlerden sık sık alkış aldı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tüm sanatçılara Aliağa Sanat Günleri’ne katkılarından ötürü teşekkür ederek kendilerine Aliağalı üretici kadınların el emeği ile dokuduğu ‘Helvacı Kilimi’ hediye etti.