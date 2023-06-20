Bilecik İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ‘2023 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları’ çerçevesinde Kur’an kursu öğreticilerine ve din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Kayıboyu Cami Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı ve yaz Kur’an Kurslarında görev alacak personeller katıldı. Seminer Kayıboyu Cami Müezzin Kayyımı Recep Akdaş’ın Kur’an -ı Kerim tilavetiyle başladı. Seminerde konuşan İl Müftüsü Erhun, “Yaz kursları 3 Temmuzda açılacak inşallah. Kurslar açılana kadar kendinizi, camilerinizi ve Kur’an Kurslarınızı eğitim için hazırlayalım. Çocuklarımızın dinimizi öğrenmesi hususunda başlıca sorumluluk bizlerindir. 6 haftalık kısa bir eğitim süreci var. Bu kısa sürede öncelikle inancımızın temel konularını öğretmeye ve onlarda pekiştirmeye çalışalım. Çocuklara bol bol talim yaptıralım. Unutmayalım ki ülkemizde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın dini hayatını, yaz Kur’an Kurslarında öğrendikleri bilgileri şekillendiriyor. Bizler bu işe gönül veren kişiler olarak çalışmalı aynı zamanda da bunun bizlerin görevimiz olduğunu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

İki gün boyunca devam edecek seminerde; 2021 Yılı Yaz Kur’an Kursları uygulama esasları, din hizmetlerinde iletişim ve rehberlik: çocuk ve gençlerle etkili iletişim, din eğitiminde pedagojik ilkeler, ergenlik dönemi din ve maneviyat, sınıf yönetimi, mahremiyet eğitimi ve din eğitiminde drama gibi konularda sunumlar eşliğinde bilgi verilecek.