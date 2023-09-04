Gebze Belediyesi Yaz Okulları’nda bu yıl eğitim gören 30 farklı branşta 10 bin öğrenci sertifikalarına kavuştu.

30 farklı branşta 10 bin öğrencinin bu yıl eğitim gördüğü Gebze Belediyesi Yaz Okulları için 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda coşkulu final programı düzenlendi. Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği programda öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Konuşma yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Geleceğimiz, örfümüz, adetimiz, inançlarımızı, bayrağımızı ve değerlerimizi emanet edeceğimiz evlatlarımız en güzel şekilde yetişmesi bizim için büyük mutluluk. Onlar bize emanet. Bugün bulunduğumuz şartlarda çocuklar çok büyük tehlikelerle büyüyor. Sosyal medya çukurları, ekran bataklıkları ve daha niceleri. Biz belediye olarak geçtiğimiz senelerde 2 bin 500-3 bin çocukla yaz okullarını gerçekleştiriyorduk. Bu yıl 30 farklı branşta 10 bin evladımızla ile yaz okullarımızı gerçekleştirdik. 2019 yılından bu yana 75 bin gencimiz aynı anda spor yapabilecek kapasiteye sahip. Çocuklarımızı spora yönlendiriyoruz. Çocuğumuz 10 yaşına geldiğinde spor dalıyla uğraşsın ve lisanslı sporcu olsun istiyoruz. Önümüzdeki ay eski adliye binasında gençlik binamızı açacağız ve 41 branşta eğitim vermeye devam edeceğiz. Yollar yapılıyor binalar, parklar yapılıyor ve yapılmaya devam edecek ancak amacımız o binalar değil kaybolmaya doğru giden gençliğimizi kurtarmak. Sosyal belediyecilik ve gençliğimize dair alt yapıyı sağlam tutmak. Çünkü emanet edeceğiniz şehir, kıymet bilecek nesil yoksa anlamsız demektir" dedi. Verilen sertifikaların ardında programda karizma show ve jonglör gösterileri gerçekleştirildi.