Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğunda Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatilini Türkiye’de tamamlayan gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Türkiye’ye gelişte olduğu gibi dönüş yolculuğunda da gurbetçiler, en çok Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih ediyor. Geri dönüş yolculuğundaki gurbetçilerin yolculuğu hüzne dönüşüyor. gurbetçiler, anavatandan uzak kalacakları için buruk bir yolculuk geçirdiklerini ifade etti.

"Büyük bir hüzün oluşuyor"

Türkiye’den Avrupa’ya dönerken insanın bir tarafını bırakıp gittiğini söyleyen gurbetçi Süleyman Açıl, "Bir yeşil alana duyulan özlem gibi memleketten uzakta olduğunuz zaman da aynı özlem oluyor. 1 sene boyunca çalışıyorsunuz tek hedef oraya varmak oluyor. Memleket havası aldıktan sonra dönüşe geçince büyük bir hüzün oluşuyor" dedi.

Gurbetçilerden Mehlika Söylemez, üzgün şekilde dönüş yolculuğuna geçtiklerini söyledi.

Gurbetçi vatandaş Tanju Demir de, geride ailesinin kaldığını ve dönüş yolunda çok üzüldüklerini belirtti.