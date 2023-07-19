Yaz döneminde alerjik çocukların besin ve arı sokmalarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Nacaroğlu, “Gıda alerjisi olan çocukların tatilde hazır tüketecekleri besinlerin içerikleri aileleri tarafından dikkat edilmelidir. Özellikle açık büfe servis yapan, yiyecek içeriğinin birbiri ile karışmasının mümkün olduğu ortamlarda kazara ciddi problemlerle karşılaşabiliriz. Yazın böcek alerjilerinin görülme riski de artar. Böcek sokmaları arasında reaksiyonu en fazla ve en tehlikeli olanı ise arı alerjileri olarak belirtilmektedir” dedi.

Gıda alerjisine karşı çocukların yaz tatilinde dikkatli olmaları hususunda aileleri uyaran Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Gıda alerjisi olan çocukların tatil süresince hazır tüketecekleri besinlerin içeriklerine aileleri tarafından dikkat edilmelidir. Özellikle açık büfe servis yapan, yiyecek içeriğinin birbiri ile karışmasının mümkün olduğu ortamlarda kazara bulaşlar nedeniyle ciddi problemler ile karşı karşıya kalabilirler. Gıda alerjisi olan çocuklar, otel ve restoranın mutfağını alerjileri konusunda mutlaka bilgilendirmeleri gerekir. Ayrıca ebeveynlerin muhtemel kazara karşılaşma durumlarında yanlarında adrenalin oto enjektörler bulundurulması hayati önem arz etmektedir” diye konuştu.

Arı alerjilerine bağlı anafilaktik şok vakaları görülebilir

Yazın böcek alerjilerinin de arttığına dikkati çeken Doç. Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti:

“Sıcak havalarla birlikte yaz aylarında böcek alerjilerinin görülme riski artar ve özellikle alerjik çocuklar böcek sokmalarına verdiği tepki normal çocuklardan daha fazla olabilir. Böcek sokmalarında bulgular genelde vücudun açıkta kalan kol, bacak, yüz gibi bölgelerinde ortaya çıkar. Böcek sokmaları arasında reaksiyonu en fazla ve en tehlikeli olanı ise arı alerjileri olarak belirtilmektedir. Arı alerjilerinde; kızarıklık, şişme yapabileceği gibi ani gelişen ve nefes darlığı, şuur kaybı, kusma gibi reaksiyonlara sebep olan anafilaktik şok denilen alerjik şok durumu ortaya çıkabilir. Arı dışında diğer böcek sokmaları arı kadar olmasa da deride abartılı reaksiyonlar ortaya çıkarabilir.”

Adrenalin iğneleri hazır tutulmalı

Yaz alerjilerinde nasıl bir tedavi uygulanması gerektiğini açıklayan Doç. Dr. Nacaroğlu, ”Tedaviyi planlamadan önce ilk yapılması gereken şikayetlere neden olan alerjenin mutlaka araştırılması olmalıdır. Alerjik hastalıklarda neden olan alerjen çocuklarda cilt testleri veya kanda alerjene özgü alerji ölçümleri yapılarak bulunabilir. Her iki yöntem de çocuklarda tüm yaşlarda güvenle uygulanabilir. Cilt testleri ağrısız olup hemen sonuç verir. Ancak deri hastalığı nedeniyle cilt testi için uygun deri alanı olmayan ve şikayetleri nedeni ile almış olduğu antihistaminik diye adlandırdığımız alerji şurubu tedavisini kesemediğimiz olgularda, alerjiye yönelik testler kan örneklerinden yapılabilir. Belirtilen testler sonucunda alerjen tespit edildikten sonra hem maruziyeti engellemek için gerekli önlemler alınabilir hem de oluşan şikayetler tedavi edilebilir. Yine arı alerjisi olduğu bilinen hastalar yaz döneminde hekimleri tarafından verilmiş hazır adrenalin iğnelerini yanında taşımaları ve reaksiyon anında bu iğneleri hemen uyluğun ön-yan tarafından kaş içine uygulamaları kendileri için hayat kurtarıcı olacaktır. Ayrıca arı alerjisi olan olgular arı alerjen aşı tedavisi olarak arı sokması sonrası gözlenen ağır hayati tehdit edici şikayetlerinden kurtulabilir” dedi.