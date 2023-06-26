Bu yaz vereceği konserlerle Türkiye’yi dolaşacak olan Simge, Eylül ayına kadar sürecek konser maratonuna dün gece Mersin’de başladı. Simge’nin şarkılarına 40 bin kişilik dev bir koro eşlik etti.İSTANBUL (İGFA) - ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla ülke gündemine damga vuran, hala konuşulmaya devam eden Simge bu yaz Türkiye’nin dört bir yanındaki sevenlerine konserleri aracılığıyla ulaşacak. Simge konser maratonuna dün gece Mersin’de 40 bin kişiye seslendiği unutulmaz bir gece ile start verdi. Tüm kalabalık şarkılarına eşlik edince sahnede duygusal anlar yaşadı.

Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde “3 Temmuz günü size bir sürprizim var. Beni çok heyecanlandırıyor, eminim siz de çok seveceksiniz” diyen Simge kendisini dinlemeye gelenleri merakta bıraktı.

Bu arada Simge kendi şarkılarının ve söylemekten keyif aldığı parçaların akustik hallerinin yer aldığı bir albüm hazırladı.

Her hafta bir şarkı tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Projenin dinleyicilerle buluşan ilk şarkısı ‘Sevmek Yüzünden’ oldu. ‘Sevmek Yüzünden’in akustik versiyonu bugün yayınlandı.