Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi’nde bulunan yazma ve nadide eserlerin toplandığı İbrahim Hakkı Bursevi Kütüphanesi ile Necmettin Okyay Sergi Salonu hizmete açıldı.

Fakülte binasındaki açılış, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Fakülteye önceki yıllarda bağışlanan yazma ve nadir yaklaşık 6 bin eserin restorasyondan geçirilerek korumaya alındığı kütüphane ve ebru sanatı örneklerinin bulunduğu sergi, törenle açıldı. BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Ali Kaya, "Kazandırdığımız ilimler, yüzyıllardır beşeriyetin elde ettiği bilgi, düşünce, ahlak ve mutluluk formüllerinin yazıldığı kağıtlar ve o kağıtlardan oluşan kitapların korunduğu kütüphanelerden birisi olacak. İçinde 400 cilt yazma eser, 5 bin cilt nadir eserin bulunduğu İsmail Hakkı Bursevi Yazma ve Nadir Eserler Kütüphanesi hayırlı olsun. Elverişsiz ortamlarda bugüne kadar gelebilen bu nadide eserlerimizi bir arada toplamak ve en kısa zamanda onları da dijital ortama aktararak bilim adamlarının istifadesine sunmak bize nasip oldu" ifade etti.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz, "İlahiyat Fakültesi’nin Bursa Uludağ Üniversitesi’nin göz bebeği fakültelerinden birisidir. Kıymetli eserleri bir arada bulunduran kütüphane ve sergi salonu çok değerli olduğunu biliyoruz. Herkese hayırlı olsun" dedi.

BUÜ eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Nadir ve yazma eserler koleksiyonunun gün yüzüne çıkarılması ve koruma altına alınması fakültenin kimliğine layık olacaktır" şeklinde konuştu.

Açılışa Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz, BUÜ eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, fakülte öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.