Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı Esenler’de açıldı. Program Koordinatörü Halil İbrahim Aygül, ‘’Ara tatilde gençlerimizi fuarımıza bekliyoruz’’ dedi.

Esenler Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu ‘’Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı’’ Esenler Dörtyol Meydanı’nda açıldı. Açılışa Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, usta yazarlar Nurullah Genç, Ali Haydar Aksal ve Ersin Nazif Gürdoğan da katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya’nın açılış konuşmasının ardından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuar, kitapseverlerle buluştu. Fuarda şiir okuyan Nurullah Genç, stantta sevenlerinin kitaplarını imzalayarak, onlarla fotoğraf çekindi.

Program Koordinatörü Halil İbrahim Aygül, programın amacı hakkında konuşarak, "Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı ile 12 Nisan 7 Mayıs tarihleri arasında Esenler’de vatandaşlarımızı, kitap severleri birçok yayıneviyle buluşturmak için bir adım attık. Çarşamba günü başladık, bugün de resmi açılışımızı gerçekleştirdik. Kahramanmaraş depreminde maalesef 13 yazarımızı, 20 küsürde gazetecimizi kaybettik. Kaybetmiş olduğumuz yazarlarımızı anmak için fuarımızın bazı bölümlerine o yazarların biyografi ve fotoğraflarını yerleştirdik. Buraya gelenler görsünler, hem onları anmış olalım hem de kitaplarını temin ederek vatandaşlarımıza ulaştırmak istedik. Fuarımızda yaklaşık 40 yayınevi var. Bu yayınevlerinin yanlarında da Esenler Sanat Evleri’nin (ESEV) standları var. Orada depremzede vatandaşlarımız için bazı ürünler sergilendi, vatandaşlarımız bunları satın alarak depremzede vatandaşlarımıza maddi ve nakdi katkı sağlamış oluyorlar’’ dedi

‘’Her türden eser burada mevcut, hepinizi bekliyoruz’’

Aygül, ‘’Bugün ara tatile giriyoruz. İlk günden beri öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte fuarımızı ziyaret ettiler. Ara tatilde de gençlerimizi bekliyoruz, onlara da duyurularımızı yaptık, ulaştık. Ara tatilde de buraya geleceklerini ümit ediyoruz. Çünkü onlar için güzel yayınevleri var. Hem ilkokul hem de ortaokul öğrencilerimiz için kitaplar var. Lise ve üniversite öğrencileri için de yaklaşık 35 tane farklı yayınevimiz var. Her türden eser burada mevcut, hepinizi bekliyoruz.’’ diye konuştu.

Nurullah Genç, fuar için Esenler Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek, ‘’Öğrencilerin adına kitap fuarı düzenlenmesi başlı başına güzel bir hadise. Çünkü vefayı ifade ediyor. Biz Yedi Güzel Adam’ı 700’e 7000’e nasıl çıkarırız, onun kıymetinin bilinmesi açısından önemli bir fuar. Esenler Belediyesi’ne teşekkür ediyorum, Yedi Güzel Adam adına da bir kitap fuarı olması fevkalade önemli’’ ifadelerini kullandı. Fuar 7 Mayıs’a kadar kitapseverleri ağırlayacak.