Yedigöller Rekreasyon Alanı’ndaki üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Şehrimize çok büyük değer katacağına inandığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.KÜTAHYA (İGFA)- Her türlü sosyal ve kültürel etkinlikte kullanabilecek bir alanı Kütahya'ya kazandırmak için çalışan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehri hak ettiği değere ulaştırmada en önemli projelerden birisi olan ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü Yedigöller Rekreasyon Alanı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve üstyapı imalatlarında önemli aşama kaydedildiğini söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “İmalatına geçen yıl başladığımız ve çok büyük bir bölümünü altyapı olarak tamamladığımız Yedigöller Rekreasyon Alanı proje bölgemizdeyiz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Allah sağlıkla, sıhhatle, kazasız ve belasız bitirmeyi nasip etsin. Şu anda tüm altyapı işlemleri bitmiş durumda, iskele imalatına başlanmış. Diğer üstyapıyla ilgili peyzaj, aydınlatma ve diğer donatıların imalatıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Nasip olursa haziran ayı sonu itibariyle Kütahya’mızın hizmetine sunmayı planladığımız bu projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şehrimize çok büyük değer katacağına inandığımız bir proje. Allah göstermesin herhangi bir afet anında, deprem anında hem toplanma alanı olarak hem de her türlü altyapısı hazır bir hizmet alanı olarak da burayı kullanmayı planlıyoruz. Birinci etapta toplam 255 bin metrekarelik alanı şu anda imalatıyla uğraşıyoruz. İkinci etapta da toplam 100 bin metrekarelik bir alanda yapacağımız ek tesislerle bu bölgeyi inşallah şehrimizin can simidi olarak kullanacağız. Vatandaşlarımız istedikleri zaman ailesiyle gelip gezebileceği, eğlenebileceği, dinlenebileceği, her türlü hizmetlerden yararlanabileceği bir alan olarak düşünüyoruz. İnşallah bittiğinde projenin ne kadar önemli olduğunu ve Kütahya’mıza çok büyük değer kattığını herkes anlamış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olsun” diye konuştu.