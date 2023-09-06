E.S. (25), bir anlık öfkeyle dayıları İbrahim Kazak (45) ve Kadir Kazak'a (40) yönelik pompalı tüfekle saldırdı. Bu korkunç olay, 16.00 sularında Merkez Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. E.S., uzun süredir devam eden husumet nedeniyle karşılaştığı dayılarıyla aralarındaki tartışmanın ardından tüfekle ateş açtı.

Maalesef, bu saldırı sonucunda İbrahim Kazak hayatını kaybetti. Kadir Kazak ise vücuduna isabet eden saçmalarla ciddi şekilde yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. İbrahim Kazak'ın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, Kadir Kazak acil olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, E.S.'yi olayın meydana geldiği yerde gözaltına aldı ve saldırıda kullanılan tüfeği el koydu.

İbrahim Kazak'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Bu acı haberi alan yakınları ise büyük bir üzüntü içinde, "Kardeşimi getirin, bir kere daha göreyim, kardeşim gitti" diyerek fenalaştı. Yakınları, fenalaşan kişiyi hemen hastaneye götürdü.

E.S., verdiği ilk ifadesinde, öz dayısı Kadir Kazak'la daha önce yaşadığı bir tartışmanın ardından kendisine hakaret edildiğini ve saldırıya uğradığını belirtti. Bugünkü olayın ise diğer dayısı İbrahim Kazak ile yaşanan bir tartışmanın sonucunda meydana geldiğini, eve gittikten sonra ise minibüslerinde görevli bir şoförü tehdit ettikleri için geri döndüğünü ve çıkan tartışma sırasında iki dayısını da vurduğunu söyledi.

Olayla ilgili olarak Y.S. (26), A.S. (50), M.S. (47), S.S. (44), Y.S. (44) ve M.S. (38) gibi çeşitli kişiler de gözaltına alındı. Soruşturma ise devam ediyor.