Maximiles Black The Bodrum Cup, 35’inci yılını Cumhuriyet’in 100’üncü yılıyla birlikte kutlamak üzere Bulgaristan’ın Selanik kentinden start aldı. Yelkenliler, Çanakkale Boğazı’ndan geçişleri sırasında Şehitler Abidesi’ni selamladı.

Maximiles Black The Bodrum Cup, 35’inci yılını Cumhuriyet’in 100’üncü yılıyla birlikte kutlamak üzere Selanik’ten start aldı. Selanik’te Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu evin ziyaret edilmesinin ardından yelkenliler, İstanbul etabı için Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaparak Morto Koyu’na ulaştı. Daha sonra bir araya gelen tekneler, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Hisarlık Tepe’deki Şehitler Abidesi’ni selamladı. Yelkenli tekneler daha sonra İstanbul etabı için seyre devam etti.