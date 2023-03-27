Ocak ayı işgücü istatistikleri göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 10,3 seviyelerinde seyrediyor ve bu oran ger geçen gün artmaya devam ediyor. Artan sayıya gizli işsizler de eklenince ortaya çıkaran rakam korkutuyor. Ancak bazı meslek dalları var ki 30 bin lira maaş verilmesine rağmen çalışan bulamıyorlar. Yeme-içme sektöründe fırın, pide-lahmacun, döner ve kebap ustası bulunamıyor. İş yerleri ustalar için kesenin ağzını açtı. Maaşlar 30 bin lirayı buldu. Ancak personel bulunamıyor.

Koronavirüs salgının da yeme-içme sektöründe kriz yaşanmıştı. Salgını dönemi ile fiyatlar yükselişe geçmiş bir türlü durdurulamamıştı. Sektörde halen sorunlar devam ediyor. Sektördüe; ekmek, lahmacun, pide, döner ve kebap ustası ile mutfak şefi bulmak zorlaştı.Medya Radar'ın haberine göre işletmeciler, bu sektörün eğitim alanında bir karşılığı olmadığını belirterek, usta-çırak sistemi ile eleman yetiştiğini belirterek z kuşağının bu meslek dallarına sıcak bakmadığı vurgulandı.Sektör temsilcileri yeni jenerasyonun daha kolay işleri tercih ettiği ifade ediyor. Hal böyle olunca kalifiye elemanlar da yüksek maaş talep ediyor.Pandemi öncesinde yetişmiş bir fırın ustası 5 bin liraya çalışırken, şimdilerde 25 bin lira kazanıyor. Aynı şekilde 3 yıl önce 6 bin lira alan döner ustası 30 bin lira talep ediyor.Kebapçılarda da istihdam sorunu yaşanıyor. 2020 yılında 7 bin lira alan yetişmiş bir kebap ustası için bugün 25 bin liradan aşağı maaş verilmiyor.Maaşların yüksek olmasına rağmen 'altın bilezik' sahibi usta bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor. İşletmeciler bu soruna dikkat çekerek bu alanda eğitimler verilmesini talep ediyor.