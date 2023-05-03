Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin bugün acemi asker olduğu ve yemin ettiği öğrenilirken, olay yerine gelen annesi yerdeki yağ akıntısı kan sanınca fenalık geçirdi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki 45 AHJ 362 plakalı otomobilin sürücü İbrahim T., TOKİ rampalarına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan ve acemi asker olduğu öğrenilen Mehmet A. ile Büşra K. ve Seha Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Mehmet A.’nın annesi olay yerine gelirken, yerdeki yağ akıntısı kan sanınca fenalık geçirdi. Oğlunun araç içinde olmadığı öğrenen anne hemen hastaneye koştu.

Öte yandan Mehmet A.’nın Bilecik’te acemi askerliği yaptığı, bugün yemin töreni sonrası arkadaşlarıyla bir yere gezmeye gittiği öğrenildi. Araç içinde bulunan bir adet tabancayı da polis memuru delil poşetine koyup muhafaza altına aldı.