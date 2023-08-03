Mersin'de yılın 12 ayı ücretsiz bir şekilde sürdürdüğü futbol kursundaki genç yetenekler Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler gibi keşfedilmeyi bekliyor.MERSİN (İGFA) - 7 ile 13 yaş arasındaki her çocuğun katılabileceği futbol kurslarında, çocukların sosyalleşmesinin yanı sıra, futbol branşının uygulamalı öğrenilmesine de yardımcı olunuyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri’nde uzman kadro eşliğinde verilen futbol kursu, kış döneminde ise sadece hafta sonları veriliyor.

Günay: “Çocuklarımızı spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz”

Futbol kurslarını yıl boyunca aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda Futbol Antrenörü olarak görev yapan Yalçın Günay, “Yaz boyunca çocuklar istedikleri zaman buraya gelebiliyorlar. Ancak okul başladığı zaman derslerini aksatmamaları için, kursları hafta sonları yapıyoruz” dedi. 2010 ile 2016 yaş gruplarının dağılım gösterdiği futbol kursunda, haftanın iki günü ücretsiz bir şekilde eğitim verdiklerini ifade eden Günay, “Bu yaş grubundaki bütün çocuklarımız bize gelebilirler. Aileler bize rahatlıkla çocuklarını bırakabilirler. Bu güvenli ortamda çocuklarımıza çok güzel etkinlikler yaptırıyoruz” diye konuştu.

Özel kulüp ücretlerinin çok yüksek olmasından dolayı belediye kurslarına büyük bir talep olduğunu dile getiren Günay, “Bizim bir de taramalarımız oluyor. Yetenekli çocuklarımızı Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne yönlendirerek, onları Türk futboluna ve sporuna kazandırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. En büyük amaçlarının, çocukları sporla birlikte kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı yaşama sevk etmek ve spor kazanımını oluşturmak olduğunu belirten Günay, “Bizler çocuklarımıza spor yaptırmak için gayret ediyoruz ki, sağlıklı ve iyi bireyler olarak yetişsinler. Onları evlerden çıkartalım. Tablet, telefon ve bilgisayar başından uzak tutalım. Ailelerimiz de bunu istiyor” şeklinde konuştu.

Çocuklar futbol kursu sayesinde hem gelişiyor, hem de güzel zaman geçiriyor

Kursta zaman geçirmeyi çok sevdiğini söyleyen çocuklardan Yusuf İslam Akbulut, “Diğer çocukların da buraya gelmesini tavsiye ederim, çünkü çok güzel bir yer. Yaz mevsimini burada geçirmek beni çok eğlendiriyor” dedi.

Daha önce Büyükşehir’in yüzme kursundan faydalanan, bu sene de futbol kursuna gelerek yaz tatilini sporla değerlendiren çocuklardan birisi olan Aras Ayhan, “Antrenmanlarda topa hızlı vurmayı, pas atmayı, kısacası her şeyi öğreniyoruz” diye konuştu.

İki senedir futbol kursuna devam eden çocuklardan Umut Eren Karaçalı, “Çalıştığımız takım çok güzel. Eski arkadaşlarım da var, yeni edindiğim arkadaşlarım da… Burayı gelmeyi seviyorum” dedi.

3 senedir futbol kursuna gelerek kendini geliştirdiğini ifade eden Çınar Metli, “Burada zamanımı boşa harcamıyorum, çok eğlenceli oluyor. Buraya yüzde yüz gelmeniz lazım. Burada daha iyi futbol oynayıp, ünlü olabilirsiniz” diye konuştu.

Kursa geldiği zamanlar eve gitmeyi özlemediğini söyleyen Yağız Ottekin ise, “Burada takım olmayı, birlik olmayı öğrendik. Birçok şeyi burada öğrendim. Mesela ben hiç çalım atamıyordum. Şimdi çalım atabiliyorum, topu sürebiliyorum ve hızlı gidebiliyorum. Babamın arkadaşı hocaydı ve bir yeri vardı. Ama ben oraya gitmek yerine, buradaki kursa gelmeyi seçtim. İyi ki de burayı seçmişim” dedi.