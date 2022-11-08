Yeni Başkandan ilk açıklama

Aytekin Torun'un istifasının ardından göreve atanan MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, ilk açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada açıklama yapan Bayram, İl Başkanımız Cihangir Kalkancı nın takdiri ile İnegöl İlçe Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Milletvekilliği aday adaylığı sebebiyle istifa eden kıymetli ağabeyim Aytekin Torun a emekleri için teşekkür ediyorum. Yüce Allah'tan kolaylık diliyor, görevimin teşkilatımız ve şehrimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.