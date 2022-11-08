Aytekin Torun'un milletvekili adaylığı süreci nedeniyle istifa etmesinin ardından MHP İnegöl İlçe Başkanlığına atanan Uğur Bayram basın açıklaması yaparak, mevcut ve güçlendirilmiş yönetimimizle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

MHP İnegöl ilçe Başkanı Aytekin Torun, 2023 yılı milletvekili seçimlerinde aday adayı olacağını açıklayarak istifa etti. Torun'un istifa etmesi ile yerine il başkanlığı kararıyla Uğur Bayram yeni ilçe başkanı olarak atandı.

Dün akşam itibarıyla göreve başlayan Bayram, yeni yönetimini oluşturmak için çalışmalara başladı. Atama kararı sonrası açıklama yapan Uğur Bayram şu ifadeleri kullandı;

TORUN VE YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDERİM

"Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli büyüklerim; İl Başkanımız Cihangir Kalkancı'nın takdiri ile İnegöl İlçe Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım.Milletvekilliği aday adaylığı sebebiyle istifa eden kıymetli ağabeyim Aytekin Torun'a emekleri için teşekkür ediyorum. Yaklaşık iki buçuk yıldır omuz omuza mücadele veren yönetim kurulu üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum."

ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ

"Ülkemiz ve coğrafyamız için önem arzeden Genel Seçimlere az bir süre kala yapılan bayrak değişimi hepimiz için hayırlı olsun. Mevcut ve güçlendirilmiş yönetimimizle çalışmalarımıza hız kesmeden edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun."