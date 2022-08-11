İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binasında çalışmalar sürüyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen hizmet binasında dış cephe mantolama çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Alper Taban çalışmaları yerinde inceledi.

İnegöl Belediyesi’nin şehre vizyon katacak projelerinden biri olan meydan ve yeni belediye hizmet binası projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yeni hizmet binasında sona yaklaşılırken, dış cephe mantolama çalışmaları da başladı.

BAŞKAN TABAN DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Bir yandan bina içerisinde hummalı bir çalışma sürdüren müteahhit firma, bir yandan da hedeflenen tarihe binayı yetiştirmek üzere dış cephe çalışmalarının startını verdi. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte yeni belediye hizmet binası şantiyesini ziyaret etti.

YENİ HİZMET BİNASI, MİLLETİN EVİ OLACAK

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyip son duruma ilişkin bilgi alan Başkan Taban, “Hedefimizden şaşmadan yeni belediye hizmet binasını belirlediğimiz tarihe kadar yetiştirmek üzere müteahhit firmamız ve çalışma arkadaşlarımız çalışıyor. Bir yandan burada çalışmalar sürerken, diğer yandan meydan için de çalışmalarımız devam ediyor. Hem heykel bölgesi hem de karşı adada eski hükümet konağı, eski kaymakamlık lojmanı ve sedir kafenin bulunduğu alanda şehrimize yakışan bir meydan oluşturmak istiyoruz. 7/24 ilçe halkımıza hizmet verecek olan, içerisindeki sosyal alanlarla yaşayan bir belediye hizmet binası da bu alanın önemli parçalarından biri olacak. Burada; sergi alanları, İnegöl’ümüzün lezzetlerinin yer aldığı Gastro İnegöl restoranı, kafeterya, gençlerimiz için alanlar ve toplantı salonları gibi vatandaşlarımızın da sürekli kullanacağı alanlar yer alıyor. Bu özelliği ile de yükselen binanın sadece bir belediye hizmet binası olmadığını ifade etmek istiyorum” dedi.