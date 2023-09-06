Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Şükrü Çavuş Mahallesi'nde yer alan bir çöp ev, mahalle sakinlerini rahatsız eden yoğun kokular nedeniyle isyan ettirdi. Bu olayın ardından Mudanya Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine hızla harekete geçti. Zabıta ekipleri, olay yerine ulaştıktan sonra gerekli incelemeleri yaparak tutanak tuttu.

Mahalle muhtarı Şeref Şaş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bir süredir artan kötü koku şikayetleri mahalle sakinleri arasında büyük bir endişe kaynağı haline gelmişti. Mahallemizin yaşanabilirliğini tehdit eden bu durum karşısında, gerekli mercilere başvurularımızı yaparak çözüm bulunmasını talep ettik. Mudanya Kaymakamlığı ve Savcılığın yürüttüğü prosedürlerin ardından, zabıta ve emniyet güçlerinin nezaretinde Mudanya Belediyesi ekipleri, çöp evi boşalttı."