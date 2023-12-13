Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi, bünyesinde kattığı son teknoloji lazer cihazı ile prostat ve taş kırma ameliyatlarında yüksek başarı oranlarına ulaştı.

BUÜ Hastanesi, vatandaşlara daha kalitesi sağlık hizmeti verebilmek amacıyla ekipman altyapısını geliştirmeyi sürdürüyor. Farklı branşlarda nitelikli ve son teknoloji cihazları üniversiteye kazandıran Hastane Yönetimi, son olarak prostat ve taş kırma ameliyatlarında kullanılan Thulium Fiber Lazer (ThuFLEB) lazer cihazının alımını gerçekleştirdi. Güney Marmara’daki kamu hastanelerinde ilk ve tek olma özelliği taşıyan cihaz sayesinde ameliyatlardaki başarı oranında yüzde 90 artış görüldü.

BUÜ Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Ömür Günseren, “Yaklaşık altı aydır prostat ameliyatlarında kullandığımız lazer cihazıyla birlikte yüzde doksan başarı sağlayarak hastaların idrar yapma kalitesini arttırdık. Hastalarımızda ameliyat sonrasında kanamanın da daha az olduğu gözlemledik” dedi.

Günseren, cihaz sayesinde hastaneye yatış sürecinin daha kısa ve iyileşme sürecinin de diğer yöntemlere göre daha hızlı olduğunu sözlerine ekledi.

BUÜ Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çağatay Çiçek ise hastanede bulunan Thulium Fiber Lazer (ThuFLEP) cihazının Güney Marmara’daki kamu hastanelerinde tek olduğunu vurgulayarak, cihazla prostat ameliyatlarının yanı sıra taş kırma ameliyatlarından da başarılı sonuçlar elde ettiklerini aktardı.