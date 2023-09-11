Yaz tatilinin ardından, milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı.ANKARA (İGFA) - Üç aylık yaz tatili ardından 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için eğitim maratonu yeniden başladı.

Geçen hafta 4-8 Eylül tarihlerinde okul öncesi, ilkokul 1 ve 9'uncu sınıfa adım atan öğrenciler için uyum haftası geride kalırken, bugün diğer kademeler için ilk ders zili çaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle öğrenci güvenliğine yönelik gerekli tedbirler alındı.

BAKAN TEKİN MESAJ YAYIMLADI

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bireylerin yaşadığı topluma uyum sağlaması, kişilik kazanması, iyi bir insan ve vatandaş olması ancak nitelikli bir eğitim vasıtasıyla gerçekleşeceğinin altını çizen Bakan Tekin, "Eğitim ve öğretimdeki her olumlu gelişme bir milletin varlığının devamlılığı, kalkınması, güçlenmesi ve müreffeh yarınlara ulaşmasında hayati öneme sahiptir. Millî Eğitim Bakanlığı olarak eğitimin yarınlar üzerindeki bu güçlü tesirinin idrakiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürme kararlılığındayız" ifadelerini kullanarak, meslektaşları, veli ve öğrencilere ayrı ayrı hitap ederek, 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

İLK ARA TATİL 10 KASIM'DA

Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili 10 Kasım'da olacak.

Bir haftalık ilk ara tatil ardından öğrencilere ilk dönem karneleri 19 Ocak Cuma günü verilerek 15 günlük tatile girilecek.