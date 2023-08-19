Valiler Kararnamesi ile Düzce Valiliğine atanan Selçuk Aslan, görevine başladı.Haberözel TV (DÜZCE İGFA)

Düzce'vin yeni Valisi Selçuk Aslan'ı, Valilik bahçesinde kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Valilik çalışanları karşıladı. Daha sonra makamına geçen Aslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzce'de görev yapacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en gen vilayetinde başlayan yeni görevinin hayırlara vesile olmasını dileyen Aslan, "Tarihimizin, medeniyetimizin ve devlet geleneğimizin birikimlerini göz önünde bulundurarak Düzce'mizi hep birlikte düşünecek, hep birlikte düşleyecek, ilimizin her alanda topyekun gelişimine yönelik adımlarla hizmet çatısını inşallah daha yukarılara taşımak için el ele gayret sarf edeceğiz." dedi. Aslan, meslek yaşamı boyunca edindiği tecrübelerle Düzce'ye hizmet edeceğine dikkati çekerek, "Bu doğrultuda en temel hedefim, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşaması, kamu düzeninin devamı başta olmak üzere yakın zamanda yaşadığımız sel ve deprem felaketlerini göz önünde bulundurarak ilimizin afetselliğine yönelik tedbirleri almak ve gerekli adımları atmak olacaktır." diye konuştu. Aslan, yapılacak tüm çalışmalarda şehrin tüm dinamikleriyle iş birliği içinde olacaklarını sözlerine ekledi. Önceki dönem Düzce valisi olan Cevdet Atay'a yeni görev yeri olan Şırnak'ta başarılar diledi.