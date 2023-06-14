Balıkesir’in Edremit ilçesinde yeni Edremit Hükümet Konağı inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, yetkililerden bilgiler aldı.

İlçede kamu hizmetlerin tek noktadan sunulması amacıyla İçişleri Bakanlığı yatırım programına alınarak iki yıl önce yapımına başlanan Yeni Edremit Hükümet Konağı inşaatı önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Bu çerçevede devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek inşaatların bir an önce tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulması için yetkililere talimat verdi.

İlçede yapımı devam eden yatırımların Edremit için son derece önemli yatırımlar olduğunu belirten Kaymakam Odabaş, Edremit Hükümet Konağı inşaatının kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını belirtti. Aynı zamanda hükümet konağı inşaat alanı yanında bulunan bahçede yürütülen peyzaj düzenleme işlerini de yerinde ziyaret eden Kaymakam Odabaş yetkililerden bilgiler aldı.

Hükümet konağı bahçesinde devam eden peyzaj düzenlemeleri ile ilgili bilgiler paylaşan Kaymakam Odabaş; “Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Edremit Hükümet Konağı Peyzaj Düzenleme projesi hazırlattırılarak yapım işi için yükleniciye yer teslimi yapılmıştır. Peyzaj alanında bulunan ve yaklaşık 100 yüz yaşını geçmiş ve tehlike arz eden orman ağaçları ile ilgili Orman İşletme Şefliğimizin teknik raporuna göre, Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu izni doğrultusunda hazırlanan ağaç rölövesine göre tehlike arz eden ağaçlar kesilerek tehlikeli durum ortadan kaldırılmıştır. Bahçede gerçekleştirilen ağaç kesimleri kurumların izni doğrultusunda özellikle Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu izni doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Kısa sürede peyzaj düzenleme işleri tamamlanarak Edremit ilçemize yakışır bir Hükümet Konağı ve bahçesi vatandaşımızın hizmetine açılacaktır.” Dedi.